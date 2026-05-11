The Telegraph yazdı: Hantavirüs insandan insana nasıl bulaşıyor?

Telegraph'ın haberine göre uzmanlar, hantavirüsün Andes (And) varyantının öpüşme, içecek paylaşımı, öksürme veya hapşırma yoluyla yayılabileceğini belirtti.

Hantavirüsler genellikle kemirgenlerin dışkı, tükürük veya idrarlarının havaya karışıp solunmasıyla bulaşıyor. Daha nadir durumlarda ise ısırıklar, tırmalamalar veya kontamine (mikroplu) yiyeceklerin tüketilmesi yoluyla da geçebiliyor.

MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde yakın zamanda meydana gelen salgının Andes virüsünden kaynaklandığı düşünülüyor.

Oksijen'in derlediği habere göre virüsün gemiye, Güney Amerika'da kuş gözlemi yapmak için gittikleri bir çöplükte farelerden enfekte oldukları tahmin edilen iki Hollandalı yolcu tarafından taşındığı belirtiliyor.

Bu ikilinin daha sonra virüsü diğer yolculara bulaştırdığına inanılıyor. Şu an itibarıyla hantavirüs taşıdığı doğrulanan beş yolcu ve şüpheli durumda olan üç kişi bulunuyor.

Oceanwide Expeditions tarafından işletilen kruvaziyer gemisi, yolculuğuna 1 Nisan'da Arjantin'in Ushuaia kentinden başladı ve bu hafta sonu İspanya'nın Kanarya Adaları'na varması planlanıyor.

Gemide başlangıçta 28 ülkeden yaklaşık 150 yolcu ve mürettebat bulunuyordu, ancak 24 Nisan'da düzinelerce kişi St Helena adasında gemiden ayrıldı. Bu durum, 11 Nisan'da hayatını kaybeden bir yolcunun cansız bedeninin gemiden indirilmesini de kapsıyordu. Dünya genelindeki yetkililer, gemiden ayrılan yolcuların izini sürmek için zamanla yarışıyor.

Kruvaziyer gemisinden ayrılan yolculardan kaynaklı olası hantavirüs riski altındaki ülkeler listesinde şu ülkeler yer alıyor:

Kanada, İsveç, Danimarka, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, İsviçre, ABD, Türkiye, Saint Kitts ve Nevis, Singapur, Saint Helena ve Yeni Zelanda. Bilgilere göre, St Helena'da 29 yolcu gemiden inerek 12 farklı ülkeye doğru seyahatlerine devam etti.

İnsandan insana bulaşma

Şilili bilim insanları tarafından tıp dergisi The Lancet'ta yayımlanan bir laboratuvar çalışması hantavirüse yakalanan kişilerin tükürük, idrar ve mukuslarında, özellikle de semptomların zirve yaptığı evrede bulaşıcı partiküllerin bulunduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmayı yürüten Şili Papalık Katolik Üniversitesi'nden Prof. Marcela Ferres, önceki salgınların aynı pipeti paylaşmakla ilişkilendirildiğini söyledi.

Prof. Ferres, "Virüs tükürükte ve dişlerin etrafındaki boşlukta bulunuyor. Çiftler arasındaki bulaşmaların öpüşmeyle bağlantılı olduğu görülmüştür" diye ekledi.

Uzmanlar, enfekte bir kişiyle yakın temas kurmayanlar için insandan insana bulaşma riskinin hala çok düşük olduğunu belirtti. Journal of Infectious Disease dergisinde yer alan ayrı bir çalışma ise hantavirüsü için cinsel partnerler arasındaki enfeksiyon riskinin, aynı evi paylaşan kişilere kıyasla 10 kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

"Covid'den çok daha az bulaşıcı"

University College London Genetik Enstitüsü Direktörü Prof. François Balloux konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Hantavirüs büyük ölçüde sistemik enfeksiyonlara neden oluyor ve enfekte kişilerin herhangi bir vücut sıvısında bulunabiliyor.

Öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşabiliyor, ancak bu genellikle yüksek viral yüke sahip enfekte bir kişiyle yakın temas gerektirir.

Hantavirüsü grip, Covid veya soğuk algınlığına neden olan tipik solunum yolu virüslerinden çok daha az bulaşıcı olmaya devam ediyor."

Son salgına kadar hantavirüslerin insandan insana bulaşıp bulaşamayacağı tıp dünyasında bir tartışma konusuydu.

2020 yılında New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, Arjantin'in Chubut Eyaleti'nde 11 kişinin ölümüne neden olan bir salgının, "kalabalık sosyal etkinliklere" katılan üç "süper bulaştırıcı"dan kaynaklandığını öne sürmüştü.

ABD'li yetkililer 2022 yılında bir meta-analiz gerçekleştirdi ve bu sonucun pek olası olmadığını ve taraflı olabileceğini tespit etti.

Yaşanan bu son salgın, kruvaziyer veya uçak yolcuları gibi birbirine çok yakın mesafede bulunan kişilerin virüsü bulaştırabileceğini fakat bunun muhtemelen yalnızca kişiler belirgin şekilde hasta olduğunda gerçekleştiğini gösteriyor.

Yeni bir pandemi bekleniyor mu?

Uzmanlar, halkın bunun yeni bir pandemiye dönüşeceği konusunda endişelenmemesi gerektiğini ifade etti. East Anglia Üniversitesi'nden Prof. Paul Hunter, duruma dair şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yeni bir Covid vakası olmayacak çünkü hantavirüs onlarca yıldır, hatta muhtemelen daha uzun süredir aramızda. Bu olay, Avrupa için varsa bile çok az ek risk yaratacaktır. İnsandan insana bulaşma açıklamasına şüpheyle yaklaşıyordum.

Gerçekten de bu salgın, bu tür bir bulaşmanın gerçekleştiğine dair daha sağlam kanıtlar sunacak gibi görünüyor. Buradaki önemli nokta, bu kanıtların hiçbirinin yaygın bir bulaşma göreceğimize işaret etmemesidir."

Şu anda devrede olan filyasyon (temaslı takibi) ve izolasyon önlemleri, üreme katsayısının yakında virüsün daha fazla yayılmasını durduracak bir seviyeye düşeceğini gösteriyor.

Bu bağlamda uzmanlar, bundan sonra ortaya çıkacak yeni vakaların yeni enfeksiyonlar olmaktan ziyade muhtemelen önceki bulaşmalardan kaynaklanacağını belirtti.