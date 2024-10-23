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THY ve Pegasus İran uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları ve Pegasus, İsrail’in İran’a misilleme saldırısı beklentisi nedeniyle İran'a yapacağı tüm uçuşları 1 Kasım'a kadar iptal ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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THY ve Pegasus İran uçuşlarını iptal etti
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Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, İsrail'in İran'a saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialar nedeniyle bu ülkeye yapacağı seferleri 1 Kasım'a kadar durdurma kararı aldı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik sebebiyle daha önce Lübnan seferlerini durduran THY ve Pegasus, aynı gerekçe ile İran seferlerini de iptal etti.

Pegasus, 1 Kasım'a kadar İran'ın başkenti Tahran ile Şiraz ve İsfahan kentlerine uçuş yapmayacak.

THY de İran'ın birçok kentine yaptığı uçuşları 1 Kasım'a kadar durdurdu.

Bilet iadesi ve değişiklik yapılıyor

THY ve Pegasus’un aldığı bu karar, hava yolları şirketlerinin yolcu güvenliğinize uçuş güvenliğini gösteriyor. İki şirkette, iptallerle ilgili detaylı bilgilendirme yaparak, yolcularının alternatif uçuşlar veya iade işlemleri hakkında bilgi almasını sağlıyor.

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