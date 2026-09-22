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Tıbbi kenevir pazarında rekabet kızışıyor: 4 yeni ürün yolda

Kanada merkezli kenevir üreticisi Canopy Growth, İngiltere medikal kenevir pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla dört yeni kurutulmuş kenevir çiçeği çeşidini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Nihan Hiçyılmaz
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Tıbbi kenevir pazarında rekabet kızışıyor: 4 yeni ürün yolda
Takip Et

Şirket, uluslararası büyüme stratejileri doğrultusunda İngiltere'deki sağlık ve tedavi odaklı ağını genişletme kararı aldı. Sevkiyatı yapılacak dört farklı genetik ve yüksek kaliteli kurutulmuş kenevir çeşidi, ülkedeki yetkili medikal dağıtım kanalları aracılığıyla hastalara ulaştırılacak.

Küresel ekspansiyon ve tedarik optimizasyonu

Almanya ve Kanada pazarındaki operasyonlarının ardından İngiltere hattına odaklanan Canopy Growth, AB-GMP standartlarındaki üretim altyapısıyla uluslararası pazarlardaki payını artırmayı hedefliyor. Uzmanlar, tıbbi kenevir talebinin yükseldiği Avrupa coğrafyasında bu tür portföy genişletmelerinin rekabeti belirleyeceğini ifade ediyor.