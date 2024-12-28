Ticaret örgütleri şirketlerin kitlesel kaçışının Almanya'nın iflası anlamına geldiğini açıkladı

Almanya'daki bir ticaret örgütünün başkanı, şirketlerin ülkeden kitlesel olarak göç etmesinin ülkenin fiilen "iflas ettiğini" gösterdiğini savundu.

Federal Toptan, Dış Ticaret ve Hizmetler Birliği (BGA) Başkanı Dirk Jandura, 2025'te daha fazla firmanın yüksek maliyetler nedeniyle sektörden çıkmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Brussel Times'ın aktardığına göre Jandura, "Büyük şirketler taşınıyor, orta ölçekli şirketler sıkıntı çekiyor veya kapanıyor. Bu, Almanya'nın bir iş yeri olarak iflasının ilanıdır" dedi.

Daha fazla firmanın çıkması bekleniyor

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Jandura, 2025'te daha fazla firmanın yüksek maliyetler nedeniyle sektörden çıkmasını beklediğini belirtti.

BGA Başkanı'na göre yüksek enerji maliyetleriyle ilgili sorunların ele alınmaması durumunda kimya, metal ve makine mühendisliği sektörlerindeki üreticiler ülkeyi terk etmeye devam edecek.

Jandura, "Buradaki maliyetler çok yüksek. Şirketlerin üçte biri yatırımlarını azaltmayı planlıyor. Bu, gelecekteki büyüme için iyi bir ihtimal değil” ifadelerini kullandı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Peter Adrian da aynı görüşü paylaştığını, ülkenin artık uluslararası alanda rekabet edemeyeceğini dile getirdi.

Adrian, "Bu ülkedeki şirketler son yıllarda pek çok yeni yük ve aşırı devlet müdahalesiyle baş etmek zorunda kaldı," diye konuştu.

23 Şubat'ta erken seçim

Almanya son dönemde siyasi krizle de mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, cuma günü yaptığı açıklamada, Şansölye Olaf Scholz'un parlamentoyu feshetme talebini kabul ettiğini ve erken seçim için 23 Şubat tarihini belirlediğini duyurdu.

Önceki haftalarda iktidardaki koalisyon hükümetinin çökmesinin ardından Scholz, başarısız bir güven oylaması çağrısı yapmıştı.

Federal Meclis'in geçen pazartesi günü Scholz'a karşı kullandığı güven oyu 1949'dan bu yana ülkede yapılan altıncı güven oylamasıydı. Bu oylamayla birlikte Almanya tarihinde bir yönetim, üçüncü kez erken sona ermiş oldu.