Ticaret savaşında dananın kuyruğu koptu: Kanada faturayı kesti!

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ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi yeni bir boyuta taşındı. Washington yönetiminin başlattığı tarifelere karşılık veren Ottawa yönetimi, ABD menşeli çeşitli ürünlere yönelik hazırladığı misilleme gümrük vergilerini yürürlüğe soktu.

Kanada'dan ABD'ye 20 milyar dolarlık misilleme tarifesi

ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi yeni bir boyuta taşındı. Washington yönetiminin başlattığı tarifelere karşılık veren Ottawa yönetimi, ABD menşeli çeşitli ürünlere yönelik hazırladığı misilleme gümrük vergilerini yürürlüğe soktu.

Washington'ın "ayrımcılık" iddiası ve yüzde 50'lik kararı

İki ülke arasındaki gerilim, ABD yönetiminin 21 Temmuz'da aldığı karar ile tırmandı. Washington, Kanada'nın Amerikan ürünlerine karşı "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen belirli mallara yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etmişti.

Ottawa'dan yanıt: Yüzde 15 ile 50 arasında oranlar

ABD'nin adımı üzerine Kanada yönetimi 25 Ağustos'ta misilleme kararını duyurdu. Yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki Amerikan malına yönelik gümrük vergisi kararı alan Kanada, 8 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere ABD'nin oranlarıyla eşleşecek şekilde yüzde 15, yüzde 25 veya yüzde 50 oranlarında gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

Hedefteki ABD ürünleri ve yeni dönem

Açıklanan takvim uyarınca Kanada'nın misilleme tarifeleri bugün resmen uygulamaya girdi. Yürürlüğe giren yeni gümrük vergilerinden etkilenecek ABD ürünleri arasında giyim, peynir, metal parçaları ve ahşap ürünler gibi birçok farklı kalem yer alıyor.