TikTok için süre doluyor! Amazon'dan son dakika teklifi geldi

TikTok'un ABD operasyonlarının satışına yönelik başlatılan süreç, 5 Nisan’da doluyor ve uygulamanın kaderi bu tarihe kadar belli olacak. Aksi takdirde, sosyal medya uygulaması, ulusal güvenlik gerekçesi ile ABD’de yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalacak.

The New York Times'ın haberine göre son dakika teklifi Amazon’dan geldi. Teknoloji devi, TikTok'un tamamını satın almak için teklif sundu.

Başkan Donald Trump, uygulamanın kaderini görüşmek üzere bu hafta içi yetkililerle bir araya gelecek.

Financial Times, ABD'li girişim sermayesi şirketi Andreessen Horowitz'in uygulamayı satın almakla ilgilenen diğer Amerikalı yatırımcıları da içeren Oracle liderliğindeki bir teklifin parçası olarak TikTok'a yatırım yapmak için görüşmelerde bulunduğunu duyurmuştu. Bu teklif, 5 Nisan’da sona erecek olan resmi başvuru süresi öncesinde öne çıkan en güçlü seçeneklerden biri.

Diğer yanda, farklı bir yatırım hamlesi de geçtiğimiz hafta özel sermaye şirketi Blackstone’dan gelmişti. Blackstone; ByteDance’ın mevcut Çinli olmayan yatırımcıları olan Susquehanna International Group ve General Atlantic ile birlikte TikTok’un ABD operasyonları için yatırım yapmayı ve şirkete yeni sermaye sağlamayı planlıyor.

Hatırlanacağı üzere Başkan Trump, geçtiğimiz hafta Çinli şirket ByteDance’in TikTok’u satması için bir anlaşma yapılması halinde, Çin’e uygulanan gümrük vergilerini azaltmaya istekli olduğunu açıklamıştı.