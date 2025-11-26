TikTok Shop, e-ticarette lüks segmente geçiş yaptı

Bir dönem indirimli ürünlerle öne çıkan TikTok'un e-ticaret platformu TikTok Shop, yeni bir stratejiyle üst segmente yöneldi. Artık platformda Hermès ve Chanel çantalar ile Rolex ve Cartier saatler gibi binlerce dolarlık lüks ikinci el ürünler satışa sunuluyor. Bu adımla TikTok, küresel lüks pazarında güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

TikTok Shop lüks segmentte

TikTok Shop’ta, şu anda 11 bin dolar seviyesinde çantalar ve sınırlı sayıda üretilmiş spor ayakkabılar listeleniyor. Ürünlerin büyük çoğunluğu, global erişim avantajını kullanarak yeni alıcı kitlelerine ulaşmak isteyen ikinci el lüks satıcıları tarafından sunuluyor.

Çanta ve ayakkabıların orijinalliği teyit ediliyor

Lüks ürün satışlarının artışıyla birlikte platform, sahte ürün riskini bertaraf etmek için doğrulama mekanizmalarını güçlendirdi.

TikTok'un onay verdiği şirketlerden olan Entrupy gibi firmalar, yapay zekâ teknolojisini kullanarak çanta ve ayakkabıların orijinalliğini teyit ediyor. Saatler gibi spesifik ürünler içinse sertifikalı saat ustalarının doğrulaması zorunlu tutuluyor. Satıcıların, siparişi takiben 24 saat içinde ürünün autentiklik (özgünlük) belgesini sunması zorunlu hale getirildi.

Hancock Birkin’ler 30 bin dolara alıcı buluyor

TikTok Live (Canlı Yayın) özelliği, lüks satışlarda önemli bir kaldıraç görevi görüyor. Canlı müzayedeler, nadir bulunan Hancock Birkin gibi ürünlerin fiyatlarını 20 bin ila 30 bin dolar bandına taşıyabiliyor. New York'taki 17th Street gibi butikler, satışlarının yaklaşık üçte birini artık doğrudan TikTok üzerinden gerçekleştiriyor.