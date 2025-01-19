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TikTok'tan açıklama: ABD'li kullanıcılara yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor

Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, hizmet sağlayıcılarıyla yapılan anlaşma doğrultusunda ABD'de sosyal medya uygulamasına yeniden erişim sağlanmasına yönelik çalışıldığını duyurdu.

AA
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TikTok'tan açıklama: ABD'li kullanıcılara yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor
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TikTok'tan yapılan açıklamada, "Hizmet sağlayıcılarımızla yaptığımız anlaşma doğrultusunda, TikTok, hizmeti yeniden sağlama sürecinde." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Başkan (Donald) Trump'a, hizmet sağlayıcılarımıza TikTok'u 170 milyondan fazla Amerikalı'ya sunma ve 7 milyondan fazla küçük işletmenin büyümesine izin verme konusunda herhangi bir cezayla karşılaşmayacakları konusunda gerekli netliği ve güvenceyi sağladığı için teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bunun "keyfi sansüre karşı bir tutum" olduğu belirtilen açıklamada, TikTok'un ABD'de kalmasını sağlayacak uzun vadeli bir çözüm için ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile çalışılacağı aktarıldı.

TikTok'un açıklaması, Trump'ın TikTok yasağının ertelenmesine yönelik pazartesi günü bir kararname imzalayacağını duyurmasının ardından geldi.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü, yasanın yasaklarının yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu kararnameyle TikTok'un yasaklı kalmasını önlemek için destek veren şirketlerin yasal sorumluluğunun olmayacağını da belirten Trump, ancak TikTok'un yarısının ABD'lilere ait olmasını istediğini aktarmıştı.

Çinli sosyal paylaşım uygulaması TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca ülkede kullanıma kapatılmıştı.

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