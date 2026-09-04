TikTok’un sahibi ByteDance’tan Çin’de dev yatırım: 6 gigavatlık yapay zekâ merkezi

TikTok’un sahibi ByteDance, yapay zekâ alanındaki bilgi işlem kapasitesini büyütmek için Çin’in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde dev bir veri merkezi kümesi kurmaya hazırlanıyor. Şirketin Ulanqab kentinde 5 ila 6 gigavatlık ek kapasite oluşturmak üzere yerel veri merkezi tedarikçileriyle ön görüşmeler yaptığı belirtilirken, planlanan tesislerin toplam yatırım maliyetinin 960 milyar yuan’a kadar ulaşabileceği hesaplanıyor.

Planlanan veri merkezi kümesinin Ulanqab’ın Jining bölgesinde kurulması ve ByteDance tesislerinin 2028’in başında teslim alınması hedefleniyor.

Yatırım 960 milyar yuan’a ulaşabilir

Bir gigavatlık yapay zekâ veri merkezinin yaklaşık 160 milyar yuanlık ön yatırım gerektirdiği hesaplanıyor. Bu doğrultuda ByteDance’ın planladığı 5 ila 6 gigavatlık tesislerin toplam maliyetinin yaklaşık 800 ila 960 milyar yuan seviyesinde olabileceği belirtiliyor.

Jining teknoloji şirketlerinin merkezi haline geliyor

Ulanqab’ın Jining bölgesi, bilgi işlem yatırımları açısından önemli merkezlerden biri konumunda bulunuyor. Bölgede Huawei Technologies, Kuaishou, Alibaba Group Holding ve Apple’ın bilgi işlem yatırımları da yer alıyor. ByteDance’ın bulut bilişim birimi Volcano Engine de geçen ay Ulanqab belediyesiyle kentte bir bilgi işlem tesisi kurulması için anlaşma imzaladı.

ByteDance’tan 29,6 milyar dolarlık kredi

ByteDance, yapay zekâ kapasitesini genişletme çalışmaları kapsamında 29,6 milyar dolarlık kredi sağladı. Söz konusu kredi, bu yıl Asya’da dolar cinsinden verilen en büyük ikinci kredi oldu. Çinli teknoloji şirketlerinin yapay zekâ yatırımlarındaki artış da dikkat çekiyor. Alibaba’nın sermaye harcamaları son çeyrekte yüzde 75, Tencent’in sermaye harcamaları ise yüzde 176 arttı.

Veri merkezleri yapay zekâ çalışmalarına güç sağlıyor

Ulanqab’daki yapay zekâ veri merkezleri, ByteDance, Huawei ve Alibaba’nın yapay zekâ modeli eğitimi ve otonom sürüş simülasyonları için ihtiyaç duyduğu bilgi işlem kapasitesini sağlıyor. ByteDance, Doubao sohbet robotu da dahil olmak üzere kendi yapay zekâ modellerini ve uygulamalarını geliştiriyor. Şirket, bu sistemlerin eğitilmesi ve çalıştırılması için gerekli bilgi işlem altyapısına yatırım yapıyor.

DeepSeek ve RedNote da Ulanqab’da

Ulanqab, yalnızca ByteDance’ın değil, diğer teknoloji şirketlerinin de büyük ölçekli yapay zekâ yatırımlarına ev sahipliği yapıyor. DeepSeek’in kentte yaklaşık 1 gigavatlık kapasiteye sahip büyük bir veri merkezi geliştirdiği belirtiliyor. RedNote ise yarı iletken maliyetleri hariç yaklaşık 15 milyar yuan bütçeyle 600 megavatlık bir yapay zekâ veri merkezi planlıyor.

Ulanqab neden tercih ediliyor?

Ulanqab, görece ucuz yenilenebilir enerji kaynakları ve soğutma maliyetlerini azaltabilecek düşük sıcaklıkları sayesinde kuzey Çin’in önemli veri merkezi merkezlerinden biri haline geldi. Ancak veri merkezlerinin hızlı büyümesi, su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgede su tüketimine ilişkin kaygıları da artırıyor. Ulanqab yönetimi, yeni bulut bilişim projelerinde su tüketiminin daha sıkı denetlenmesini ve su tasarrufu sağlayan teknolojilerin kullanılmasını istiyor.