TikTok'un yeni sahipleri belli oldu: Anlaşma sağlandı

TikTok’un ABD’de hizmet vermeye devam edebilmesi için, Oracle, Andreessen Horowitz ve Silver Lake gibi Amerikan yatırımcıların da aralarında bulunduğu bir grup, şirketin ABD’deki varlıklarının yaklaşık yüzde 80’ini satın alacak.

Oluşacak yeni konsorsiyumun yönetiminde, çoğunluğu ABD vatandaşı olan bir kurul görev yapacak. Kurulda ayrıca Trump yönetimi tarafından atanacak bir üye de yer alacak.

Çin geri adım attı

Anlaşmanın çerçevesi bu hafta Madrid’de ABD ve Çinli müzakereciler tarafından belirlendi. Nihai imza ise Trump ile Şi arasında yapılacak telefon görüşmesinde atılacak. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “Trump, TikTok’un ABD’de kapatılmasına izin vereceğini net şekilde ortaya koyunca Çin geri adım attı” dedi.

Bessent, tarafların ulusal güvenlik endişelerini giderecek düzenlemelerde uzlaştığını, anlaşmanın ayrıntılarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

Üç ay ertelendi

Trump, anlaşma süreci devam ederken TikTok’un ABD’de kapanmasını önlemek için yürürlükteki yasağı üç ay daha erteleyen bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu, göreve geldiği 19 Ocak’tan bu yana TikTok yasağını dördüncü kez uzattığı anlamına geliyor.

"TikTok anlaşması görüşmenin önünü açacak kritik bir adım"

Müzakerelerde Trump’ın baskı unsurlarından biri, uygulamayı tamamen kapatma tehdidiydi. Diğer önemli koz ise, Pekin’in uzun süredir istediği Trump–Şi görüşmesi oldu. ABD’li yetkililer, TikTok anlaşmasının bu görüşmenin önünü açacak kritik bir adım olduğunu belirtiyor.
Oracle’ın kurucusu Larry Ellison’un da anlaşmada etkin rol oynadığı biliniyor. Oracle, 2020’den bu yana TikTok’un ABD verilerini barındırıyor ve Trump’ın ilk döneminde de uygulamayı satın almak için girişimde bulunmuştu. Ancak o dönemki anlaşma sonuçsuz kalmıştı. Son gelişmelerle birlikte, ABD’nin TikTok üzerindeki kontrolünü artıracak yeni düzenlemenin kısa sürede yürürlüğe girmesi bekleniyor.

