Tim Cook’tan Apple’da dev hisse satışı: 63,8 milyon dolarlık işlem

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Apple’ın üst düzey yöneticilerinden Tim Cook, şirket hisselerinde yüksek tutarlı bir satış gerçekleştirdi. SEC kayıtlarına göre Cook, 191 bin 753 Apple hissesini ortalama 332,96 dolar fiyattan elden çıkardı. İşlemin toplam değeri yaklaşık 63,85 milyon dolar olarak hesaplandı. Satışın ardından Cook’un doğrudan sahip olduğu Apple hisselerinin sayısı 3 milyon 264 bin 168'e geriledi.

Satışın nedeni vergi yükümlülüğü

Yapılan bildirimde söz konusu satışın, hak edişi gerçekleşen hisse bazlı ödüllere ilişkin vergi yükümlülüklerinin karşılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi. İşlemin daha önce oluşturulan Rule 10b5-1 kapsamındaki işlem planıyla bağlantılı olduğu da SEC kayıtlarında yer aldı.

Cook’un Apple’daki hisseleri

Satış sonrasında Cook’un doğrudan Apple'da tuttuğu hisselerin değeri yaklaşık 1,09 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. SEC kayıtları, işlemin 2 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildiğini ve 5 Ekim'de bildirildiğini gösteriyor.

Apple hisselerinde son durum

Apple hisseleri işlem sırasında yaklaşık 333 dolar seviyesinde bulunurken, şirketin hisse performansı da yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Cook’un hisse satışı, şirket içerisindeki diğer yöneticilerin gerçekleştirdiği satışlarla birlikte SEC kayıtlarına yansıdı.