TIME, Zelenskiy'i 'Yılın Kişisi' seçti
Time dergisi, 2022'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'yi "Yılın Kişisi" seçti
Time dergisi, 2022'de "Yılın Kişisi" olarak Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi seçti.
Dergi, 44 yaşındaki Zelenski'nin Rus işgaline direnerek büyük bir cesaret gösterdiğini ve Ukrayna halkına güç verdiğini belirtti.
Eski komedyen Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başında ağır bombardıman altındaki başkent Kiev'i terk etmeyi reddetmiş ve tüm Ukrayna halkına direniş çağrısında bulunmuştu.
Time, 1927'den beri "Yılın Kişisi" oylamasını yapıyor. 2021'de ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla Inc'in CEO'su Elon Musk Yılın Kişisi seçilmişti.