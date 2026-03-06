TIME'dan şapkalı Trump kapağı: Make Iran Great Again

ABD'de yayımlanan Time dergisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri hamlesini kapağına taşıdı.

Yazıda, ABD ve İsrail’in İran’a karşı düzenlediği saldırıların ardından bölgede gerilimin hızla yükseldiği belirtilirken, Trump yönetiminin operasyonu İran’ın askeri kapasitesini zayıflatmak ve nükleer programını sınırlamak amacıyla savunduğuna dikkat çekildi.

İran’ın misilleme saldırılarının da çatışmanın daha geniş bir bölgesel krize dönüşme riskini artırdığı vurgulandı.

Time'ın "Trump’s War” başlıklı kapak dosyası görselinde ise Trump’ın seçim sloganı olan “Make America Great Again” şapkalarına gönderme yapan kırmızı şapkalar yer aldı.

"Make Iran Great Again"

Farklı ülkelerin isimlerinin yer aldığı görselde “Make Iran Great Again”, “Make Syria Great Again”, “Make Iraq Great Again”, “Make Venezuela Great Again”, “Make Nigeria Great Again”, “Make Yemen Great Again”, “Make Somalia Great Again” ve “Make Ecuador Great Again” ifadeleri görülüyor.

Görsel, Trump yönetiminin küresel ölçekte askeri müdahalelere yöneldiği eleştirisine sembolik bir gönderme olarak yorumlanırken, kapak görseli fotoğrafçı Neilson Barnard’ın çektiği bir fotoğraf temel alınarak hazırlanan bir TIME fotoğraf illüstrasyonu olarak sunuldu.

Haberde, Trump’ın Yemen, Venezuela ve Ekvador gibi farklı ülkelerde de askeri operasyonlara onay verdiği belirtildi.

Time'a göre İran’la başlayan savaş, hem Orta Doğu’da istikrarsızlığı artırma hem de ABD içinde siyasi tartışmaları derinleştirme potansiyeline sahip.

Özellikle bazı muhafazakâr çevreler, Trump’ın bu müdahalesinin ABD’yi Irak Savaşı’na benzer uzun ve maliyetli bir çatışmaya sürükleyebileceği görüşünü dile getiriyor.