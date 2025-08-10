Tokayev ile Zelenskiy, telefonda görüştü

  1. Ekonomim
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, telefon görüşmesi yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafının girişimiyle gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Tokayev, Zelenskiy'e Kazak halkının Ukrayna halkına, tarihine, kültürüne ve diline karşı samimi saygı duyduğunu iletti.

Ülkesinin Ukrayna'da uluslararası hukuk ilkelerine dayalı kalıcı barışın sağlanmasını desteklediğini teyit eden Tokayev, Kazakistan'ın başından beri adil bir temelde barış formülünün ortak arayışını savunduğunu ve sürekli olarak Birleşmiş Milletler Şartı'na uyulması, egemen devletlerin sınırlarının dokunulmazlığı ve toprak bütünlükleri lehine konuştuğunu anlattı.

Tokayev, mevcut son derece zor durumda Ukrayna Devletinin korunması ve savunulmasının sağlanmasının ve çatışmanın çözümüne dengeli ve akılcı şekilde yaklaşmanın önemine dikkati çekti.

Bu hususta tüm tarafların "Kötü bir barış, iyi bir kavgadan daha iyidir." şeklindeki kadim bilgeliğe göre hareket etmesi gerektiğine inandığını söyleyen Tokayev, uluslararası ilişkilerde toprak meselesinin en zor sorun olduğunu, çoğu zaman barış ve hatta ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasının önünde aşılmaz bir engel haline geldiğini vurguladı.

Tokayev, “Ancak şimdi asıl öncelik, Ukrayna'nın güvenliğine ilişkin sarsılmaz uluslararası garantiler temelinde Ukrayna Devletinin korunmasıdır.” ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra Tokayev, Kazakistan'ın Ukrayna ile karşılıklı çıkarların sağlandığı çeşitli alanlarda aktif işbirliğini sürdürme niyetinde olduğunu bildirdi.

