Tokyo Gas, ABD’li Rockcliff’i satın almak istiyor

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan küresel enerji darboğazı ülkeleri enerji arzı güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atmaya zorlarken, Japon enerji devi Tokyo Gas’tan yeni bir satın alma hamlesi geldi.

Şirketin, yüzde 70 iştiraki olan Houston merkezli TG Natural Resources aracılığıyla, ABD'li doğalgaz üreticisi Rockcliff Energy'yi özel sermaye şirketi Quantum Energy Partners'tan yaklaşık 4,6 milyar dolara satın almak için ileri düzey görüşmeler yürüttüğü bildirildi.



Görüşmelerin gizliliği nedeniyle adının açıklanmasını istemeyen konuya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre, TG Natural Resources tarafından tamamen nakit yoluyla yapılacak satın alma anlaşmasının bu ay içinde açıklanması bekleniyor.

TG Natural Resources'ın anlaşma için bankalar ve özel kişi veya kurumlardan sağlanan krediler dahil olmak üzere farklı kaynaklardan finansman sağlamaya çalıştığı belirtilirken, anlaşmanın henüz tamamlanmadığı ifade edildi.