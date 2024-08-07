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Tokyo'da aşırı sıcaklar temmuz ayında 123 kişinin ölümüne neden oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da Temmuz ayında 123 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi
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Tokyo'da aşırı sıcaklar temmuz ayında 123 kişinin ölümüne neden oldu
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Japonya'da yaz başından bu yana etkili olan aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı.

Tokyo Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, dev metropolde geçtiğimiz ay 123 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

2'si hariç tüm ölüm vakalarının kapalı alanlarda kayda geçtiği belirtilirken, hayatını kaybedenlerin çoğunun klima kullanmadığı kaydedildi.

Tokyo'da temmuz ayında sıcak çarpması nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısının 2018'de kayda geçen 127 ölüm vakasından bu yana görülen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Aşırı sıcaklar konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmama, kapalı alanlarda klima kullanma ve bol su tüketme çağrısında bulundu.

Japonya en sıcak temmuzu yaşamıştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkede 1898 yılında söz konusu alanda istatistik tutulmaya başlamasından bu yana görülen en sıcak Temmuz ayının bu yıl yaşandığını açıklamıştı.

Ülke geneli Temmuz sıcaklık ortalamasının 26.22 derece olarak ölçüldüğü bildirilmişti. Bu yazın en sıcak günü 29 Temmuz'da termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Tochigi eyaletinde yaşanırken, birçok bölgede de 35 derece ve üzeri sıcaklık değerleri gözlenmişti.

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