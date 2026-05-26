  3. Tokyo’da AVM’ye yabancı madde püskürtüldü, 19 kişi hastaneye kaldırıldı
Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir kişinin alışveriş merkezine yabancı madde püskürtülmesi sonucu 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir kişinin sprey kullanarak alışveriş merkezinin içine yabancı madde püskürtülmesi sonucu 19 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Polisin şüpheliyi aradığı olayda alışveriş merkezinin içindeki ATM yakınlarına sıkılan maddenin, acı biberde bulunan bir tahriş edici sprey olabileceği belirtildi.

Yetkililer, bazı kişilerin boğazlarının ağrıdığını ve kaşındığını ifade ettiğini söyledi.

Olayın ardından alışveriş merkezi çevresindeki yolun trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

