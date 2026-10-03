Tokyo'da enflasyon yükselişe geçti: BOJ'dan faiz kararı gelebilir
Japonya'nın başkenti Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları yükseliş göstererek Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırımı adımlarına zemin hazırladı. Açıklanan veriler, ülkede enflasyonist baskıların ve ekonomik hareketliliğin sürdüğüne işaret ediyor.
Japonya ekonomisinin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Tokyo çekirdek tüketici fiyat endeksi yukarı yönlü ivme kazandı. Gıda ve enerji gibi değişken kalemlerin etkisinden arındırılmış verilerde gözlenen bu artış, ülke genelindeki fiyat artış trendinin devam ettiğini gösterdi.
Merkez bankasının faiz kararına zemin hazırlıyor
Enflasyon rakamlarındaki yükseliş, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para politikasında sıkılaşma adımlarını sürdürme ihtimalini artırdı. Piyasa uzmanları, tırmanan enflasyonun BOJ yönetimine ek faiz artışları yapabilmesi için güçlü bir gerekçe sunduğunu ve önümüzdeki dönemde faiz oranlarında yeni ayarlamalar görülebileceğini değerlendiriyor.