Tokyo'da enflasyon yükselişe geçti: BOJ'dan faiz kararı gelebilir

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Japonya ekonomisinin öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Tokyo çekirdek tüketici fiyat endeksi yukarı yönlü ivme kazandı. Gıda ve enerji gibi değişken kalemlerin etkisinden arındırılmış verilerde gözlenen bu artış, ülke genelindeki fiyat artış trendinin devam ettiğini gösterdi.

Merkez bankasının faiz kararına zemin hazırlıyor

Enflasyon rakamlarındaki yükseliş, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para politikasında sıkılaşma adımlarını sürdürme ihtimalini artırdı. Piyasa uzmanları, tırmanan enflasyonun BOJ yönetimine ek faiz artışları yapabilmesi için güçlü bir gerekçe sunduğunu ve önümüzdeki dönemde faiz oranlarında yeni ayarlamalar görülebileceğini değerlendiriyor.