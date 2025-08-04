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Tokyo'da son bir buçuk ayda 56 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 16 Haziran ile 31 Temmuz tarihleri arasında 56 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi
İHA
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Tokyo'da son bir buçuk ayda 56 kişi aşırı sıcaklardan hayatını kaybetti
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da yaz başından bu yana etkili olan aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı.

Tokyo Adli Tıp Kurumu'nun ön verilerine göre, 16 Haziran ile 31 Temmuz arasında geçen 1,5 aylık sürede Tokyo'nun 23 bölgesinde yaşayan 56 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

En fazla ölümün 26 kişi ile 70 ve üzeri yaşlarda görüldüğü belirtilirken, 80'li yaşlardaki 16 kişinin, 60'lı yaşlardaki 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrıca, ölen 56 kişiden 54'ünün evdeyken hayatını kaybettiği ve bunlardan 38'inin evinde klima bulunmasına rağmen kullanmadığı tespit edildi.

Ölen 11 kişinin de klima kullanmasına rağmen hayatını kaybettiği kaydedilirken, 5 kişinin ise evinde klima bulunmadığı aktarıldı.

Ev içi sıcaklık değerlerinin 30 dereceyi aşabildiğine dikkat çeken uzmanlar, sıcak çarpmasından korunmak için bol su tüketme ve klima kullanma tavsiyesinde bulundu.

Ülke tarihinde en sıcak gün yaşanmıştı

Japonya'nın geniş kesimlerinde haziran ayı başından bu yana etki gösteren aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemişti.

30 Temmuz'da Hyogo eyaletindeki Tamba kentinde ülkede şimdiye dek kayda geçen en yüksek sıcaklık değeri ölçülmüş ve termometreler 41,2 dereceyi göstermişti.

Tokyo dahil birçok bölgede de 35 derece ve üzeri sıcaklık değerleri gözlenmişti.

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