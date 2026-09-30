Tokyo'da yağmur kabusu: 35 gün boyunca dinmedi, sebze fiyatları fırladı

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Uzmanlar, olağan dışı hava koşullarında Büyük Okyanus'ta uzun süre etkili olan yüksek basınç sistemi, El Nino ve iklim değişikliğinin birlikte rol oynadığını belirtiyor.

Yağış miktarı normalin üç katına çıktı

Japonya Meteoroloji Ajansının verilerine göre, eylül ayının başından pazartesi gününe kadar Tokyo'nun merkezine 629 milimetre yağış düştü.

Bu miktarın mevsim normallerinin yaklaşık üç katı olduğu belirtildi. Kentte aynı dönemde yalnızca 45,8 saat güneş görüldü. Bu değer, ölçümlerin tutulmaya başlanmasından bu yana kaydedilen en düşük ikinci seviye olarak kayıtlara geçti.

Tokyo'da 14 gün boyunca ise güneş hiç görülmedi.

Uzun süreli yağış sağlık sorunlarına yol açabiliyor

Uzun süren yağışlar yalnızca kent yaşamını değil, insanların fiziksel ve ruhsal durumunu da etkiledi.

The Guardian'da yer alan habere göre başkentteki bir kliniğin direktörü Doktor Hiromichi Ito, uzun süreli yağmurun yanı sıra düşük atmosfer basıncı ve yüksek nemin baş ağrısı, baş dönmesi ve benzeri şikayetleri artırabileceğini söyledi.

Kent sakinleri de haftalarca süren kapalı hava nedeniyle sosyal medyada yorgunluk ve moral bozukluğu yaşadıklarını dile getirdi.

Uzmanlardan yeni yağış uyarısı

Çarşamba günü yağışların hafif çiselemeye dönüşmesine rağmen yeni yağışların görülme ihtimali bulunuyor.

Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilisi Masayuki Kyoda, sonbaharda etkili olan yağış cephelerinin bu yıl normalden daha uzun süre bölgede kaldığını belirtti.

Kyoda, Tokyo'da ölçümlerin başladığı 1886'dan bu yana görülen uzun süreli yağışlarla iklim değişikliği arasında doğrudan bir bağlantı kurmanın zor olduğunu söyledi. Ancak ajansın yakın tarihli raporunda, küresel ısınmanın Japonya'nın uzun vadeli hava koşullarını etkilediği ve aşırı yağışların artabileceği belirtildi.

Tokyo'nun yağış rekoru yenilendi

Tokyo'da daha önce kaydedilen en uzun kesintisiz yağış dönemi, 27 Haziran-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında yaşanmış ve 33 gün sürmüştü.

Bu yılki yağışların 35 güne ulaşmasıyla söz konusu rekor geride bırakıldı.

Tokyo'da yağışlı sezon normalde haziran ayında yaşanıyor. Ancak bu yıl yaz boyunca etkili olan sağanaklar, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına neden oldu.

Tayfunlar da bölgede etkili oluyor

Japonya'da hava koşullarını zorlaştıran tek unsur uzun süreli yağışlar olmadı.

Bu ayın başlarında Dujuan Tayfunu, Tokyo'nun komşusu Chiba eyaletinde sel ve heyelanlara neden oldu. Olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda evin zarar gördüğü bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri ayrıca sezonun 26'ncı tayfununun kuzeydoğu yönünde ilerlediğini ve Tokyo'nun da bulunduğu Kanto bölgesini teğet geçebileceğini açıkladı.

Yağmur sebze fiyatlarını da vurdu

Haftalarca süren yağış, Tokyo çevresindeki tarım alanlarında ürünlerin zarar görmesine neden oldu. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerde arzın azalması fiyatlara yansıdı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkentte bir marulun fiyatı iki katından fazla artarak 450 yene, yani yaklaşık 2,17 sterline yükseldi.

Tarım ürünlerindeki fiyat artışının önümüzdeki dönemde de yakından takip edilmesi bekleniyor.

Tokyo'da "yağmur yorgunluğu" başladı

Yağışların günlük yaşam üzerindeki etkileri bununla da sınırlı kalmadı. 27 Ağustos'tan bu yana tek bir tamamen kuru gün yaşanmaması nedeniyle birçok Tokyo sakini çamaşırlarını kurutmak için çamaşırhanelere yöneldi.

Sosyal medyada ise haftalarca devam eden yağışlar nedeniyle "yağmur yorgunluğu" şikayetleri arttı.

Bir X kullanıcısı, bitmek bilmeyen yağmurun insanların ruh halini olumsuz etkilediğini belirterek kendisini yorgun hissedenlerin bunun için kendilerini suçlamaması gerektiğini ifade etti.