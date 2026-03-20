Tom Barrack: Terörsüz Türkiye sürecini hayranlıkla izliyorum

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, The Amargi’ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen girişimlere dikkat çekti. Sürece katkı sunan isimler arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı da anan Barrack, Türk yetkililerin terörist başı Abdullah Öcalan ve Kürt siyasi hareketiyle diyalog kurma çabalarının “güven göstergesi” olduğunu söyledi.

Söz konusu süreci “uzun ve karmaşık bir yol” olarak nitelendiren Barrack, Kürtlerin yıllardır yaşadığı sorunları “bölgedeki dört ülke arasındaki yanlış anlamalar” olarak değerlendirdi. Barış sürecinin, Kürtlerin kendi geleceklerini belirleyebilmeleri için bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Barrack, süreci “hayranlıkla izlediğini” belirterek, 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmanın çözümü için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Barrack ayrıca, Suriye’de Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye ordusuna entegrasyon çabalarını da olumlu bir örnek olarak gösterdi. Taraflar arasında geçmişte yaşanan çatışmalara rağmen iş birliğine geçişin zor olduğunu belirten Barrack, sürecin “olumlu yönde ilerlediğini” kaydetti.

Irak’taki Kürt siyasi yapısına da değinen Barrack, Barzani ve Talabani ailelerinin tarihsel rolünü övdü. Kürtlerin güçlü bir tarih ve kimliğe sahip olduğunu vurgulayan Barrack, buna rağmen bağımsız bir devlet kuramamış olmalarının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

ABD’li diplomat, Kürtlerin refaha ulaşmasının yolunun bağımsızlıktan ziyade bulundukları ülkeler içinde entegrasyonla mümkün olabileceğini belirterek, Türkiye’deki barış sürecinin başarıya ulaşması yönünde umutlu olduğunu sözlerine ekledi.