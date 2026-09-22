Tom Barrack: Türkiye, Trump için çok önemli bir ortak

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy'a açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin olumlu seyrini sürdürdüğünü belirten Barrack, ''Türkiye, ABD Başkanı için çok önemli bir ortak. İletişimimizi iyi tutmaya çalışıyoruz.'' dedi.

''S-400 iki ülke için çok kritik bir sorun değil''

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi ve CAATSA yaptırımlarına da değinen Barrack, konuyla ilgili sürecin ABD Kongresi'nde devam ettiğini söyledi.

Savunma ve silah altyapısının önemli ölçüde değiştiğini ifade eden Barrack, ''Rus sisteminin kullanımı ABD sistemiyle kesinlikle uyumlu değildir. Kongrenin S-400 sorununu nasıl çözeceği üzerinde çalışması gerekiyor'' diye konuştu.

Barrack, S-400 meselesinin iki ülke ilişkileri açısından aşılması mümkün bir konu olduğu mesajını vererek, ''Bu, iki ülke için çok kritik bir sorun değil.'' ifadelerini kullandı.

''İlişkimizde hiçbir parazit yok''

Türkiye'nin savunma sanayisinin gücüne de dikkat çeken Barrack, iki ülke ilişkilerine ilişkin, ''İlişkimizde hiçbir parazit yok. Türkiye'nin savunma sanayisi çok güçlü.'' dedi.

Barrack ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki iletişimin olumlu olduğunu belirterek, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump arasında iyi bir uyum var.'' ifadelerini kullandı.