Tom Barrack'tan Süveyda ve Menbiç açıklaması: Tarafları sükuneti korumaya çağırıyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, X sosyal medya hesabından, Suriye'nin Süveyda kentinde ve Halep'in kuzeydoğusundaki Menbiç​​​​​​​ ilçesinde dün meydana gelen çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Süveyda ve Münbiç'de dün çatışmaların meydana geldiğini belirten Barrack, "Diplomasi, şiddeti durdurmanın ve barışçıl, kalıcı bir çözümün sağlanmasının en iyi yoludur" ifadesini kullandı.

