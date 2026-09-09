"Torunlar yasası" ile vatandaşlık alanlara seçim engeli: Yüksek Mahkeme şart getirdi

İspanya Yüksek Mahkemesi; siyasi, dini, ideolojik sebeplerle veya kimlik gerekçeleriyle sürgüne uğrayan İspanyolların soyundan gelenlere vatandaşlık imkânı tanıyan Demokratik Hafıza Yasası uygulamalarına müdahale etti. Mahkeme, Vox ve Iustitia Europa tarafından yapılan başvuruyu kısmen haklı bularak, yeni vatandaşların seçmen kütüğüne otomatik kaydolmasını durdurdu. Alınan kararla birlikte, oy kullanmak isteyen kişilerin sürgün edilenlerin çocuğu ya da torunu olduğunu konsolosluklar aracılığıyla resmi olarak belgelemesi şart koşuldu.

Karar yüz binlerce kişiyi doğrudan etkiliyor

Adalet Bakanlığı’nın 25 Ekim 2022 tarihli talimatı, 18 Temmuz 1936 ile 31 Aralık 1955 yılları arasında ülkeden ayrılan her İspanyol için sürgün şartının varlığını doğrudan kabul ediyordu. Mahkemenin yeni kararı, Yurt Dışında Yaşayan İspanyollar Seçmen Kütüğü’ne (CERA) girmiş olan 333.696 kişinin sonraki seçimlerdeki oy hakkını askıya aldı. Öte yandan işlemleri süren 238.065 kişinin başvuru süreci tamamlanacak fakat nihai karara kadar kayıtları dondurulacak. Hükümet verilerine göre 31 Mayıs tarihine kadar konsolosluklardan vatandaşlık başvurusu için randevu alan 2,4 milyonu aşkın kişinin durumu da belirsizliğini koruyor.

Konsolosluk kayıtları mercek altına alınacak

Yüksek Mahkeme, Merkez Seçim Kurulu'ndan konsolosluklardaki kayıt dosyalarının incelenmesini talep etti. İnceleme kapsamında, doğrudan kanun maddelerine göre yapılan kayıtlar ile 2022 yılındaki genel varsayıma dayandırılarak yapılan kayıtların birbirinden ayrılması istendi. İşlemlerin yürütülmesi adına rapor hazırlanması için 15 gün, eksiklikleri giderecek talimatın Merkez Seçim Kurulu tarafından onaylanması için ise 10 günlük süre tanındı.

Anayasal oy hakkı kısıtlanıyor uyarısı

Mahkemenin kararına karşın Savcılık ve Devlet Avukatlığı kanadından uyarılarda bulunuldu. İlgili kurumlar, alınan ihtiyati tedbir kararının vatandaşlık kazanmış binlerce bireyin Anayasa tarafından teminat altına alınan en temel oy kullanma hakkını kısıtlayacağı hususunda uyarılarda bulundu. Karardan muaf tutulacak tek kesim ise konsolosluk makamlarına sürgün bağına dair resmi belgeleri sunabilen vatandaşlar olacak.