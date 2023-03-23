Toshiba, 15,3 milyar dolarlık satın alım teklifini kabul etti

Japon teknoloji holdingi Toshiba Corp'un yönetim kurulu, Japon yatırım fonu Japan Industrial Partners (JIP) öncülüğündeki konsorsiyumun 2 trilyon yen (15,3 milyar dolar) değerindeki satın alım teklifini kabul etmek üzere anlaştı.

Karara yönelik gelişmeyi Nikkei gazetesi bildirirken, Toshiba henüz konuya ilişkin sorulara yanıt vermedi.

JIP öncülüğündeki konsorsiyum geçen ay başlıca bankalardan 10,6 milyar dolar finansman taahhüdü alarak Toshiba'ya bağlayıcı bir satın alım teklif sunmuştu.

JIP, Toshiba'yı özelleştirmeyi planlıyor

JIP öncülüğündeki konsorsiyumun aralarından finansal hizmet şirketi Orix Corp, elektronik üretim şirketi Rohm Co ve enerji şirketi Chubu Electric Power'ın da bulunduğu yaklaşık 20 Japon şirketinden oluşacağını bildiren Nikkei gazetesinde yer alan habere göre JIP Toshiba'yı özelleştirmeyi planlıyor.

JIP'in Toshiba'yı satın alımı başarıyla tamamlanırsa, holdingde muhasebe skandallarının, şirketin büyük zararının, yönetime dair endişelerin ve aktivist yatırımcılar ile yaşanan, stratejik incelemeye sebep olan çatışmaların yarattığı yıllardır süren sıkıntılar sonlanacak.

Kaynaklar, JIP teklifine dair oylamanın, bazı yönetim kurulu üyelerinin satın alım fiyatına dair memnuniyetsizliği sebebiyle haftalarca geciktiği bilgisini verdi.