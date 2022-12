Toshiba’yı satın alacak konsorsiyuma 8,8 milyar dolar kredi

Japon teknoloji devi Toshiba’nın satışında yeni gelişmeler yaşanıyor. Bloomberg’in haberine göre şirketi satın almak isteyen Japan Industrial Partners Inc. liderliğindeki konsorsiyum, dört büyük Japon bankasıyla kredi finansmanı için anlaşma sağladı.

Üst düzey kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Mizuho Financial Group Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. ve Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.'nin de paydaşı olduğu grup için kredilerin temel koşulları üzerinde fikir birliğine varıldığı ve ay sonuna kadar taahhüt mektuplarının yayınlanabileceği ifade edildi.

JIP ve banka temsilcileri yorum yapmaktan kaçınırken, Toshiba'dan bir temsilci de hukuki süreci baltalayabileceği için yorum yapamayacağını söyledi.

Düşen satışlar nedeniyle yaklaşık 5 yıldır mali sıkıntılar yaşayan Japonya'nın ikonik şirketi, bilgisayar departmanı da dahil, çeşitli birimlerini aradan geçen zamanda elden çıkardı veya kapattı.