Toyota 2023'te 10.6 milyon araç üretecek
Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Toyota, 2023 yılında 10,6 milyon adet araç üreteceğini, tedarik sıkıntısı yaşaması halinde bu hedefini yüzde 10 düşürebileceğini açıkladı.
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Japon otomobil üreticisi Toyota Motor Corp, bu yıl 10.6 milyon kadar araç üreteceğini açıklarken, parça tedariğinde sıkıntı yaşanması halinde bu hedefte aşağı yönlü baskı oluşabileceği uyarısında bulundu.
Otomobil devi, çip gibi bazı parçaların tedariğinde sorun yaşadığı takdirde, belirlenen üretim hedefinde yaklaşık yüzde 10'a kadar aşağı yönlü risk oluşabileceğini belirtti.