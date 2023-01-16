Toyota 2023'te 10.6 milyon araç üretecek

Japon otomobil üreticisi Toyota Motor Corp, bu yıl 10.6 milyon kadar araç üreteceğini açıklarken, parça tedariğinde sıkıntı yaşanması halinde bu hedefte aşağı yönlü baskı oluşabileceği uyarısında bulundu.

Otomobil devi, çip gibi bazı parçaların tedariğinde sorun yaşadığı takdirde, belirlenen üretim hedefinde yaklaşık yüzde 10'a kadar aşağı yönlü risk oluşabileceğini belirtti.