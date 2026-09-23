Trajedinin gölgesinde yaşam: Gazze'de hayatta kalmak

Süregelen kriz koşulları nedeniyle Gazze genelinde içme suyu, gıda ve tıbbi malzemelere ulaşım oldukça güçleşmiş durumda. Elektrik şebekelerinin zarar görmesi ve yakıt tedarikinde yaşanan kısıtlamalar, fırınlar ve su arıtma tesisleri gibi kritik altyapıların çalışmasını olumsuz etkiliyor. Pazar yerlerinde ürün çeşitliliği azalırken, mevcut temel gıda maddelerinin fiyatları ise halkın alım gücünün çok üzerine çıkıyor.

Barınma ve altyapı yetersizliği derinleşiyor

Yerinden edilmiş binlerce aile, geçici çadır kentlerde veya kapasitesinin çok üzerinde insan barındıran sığınaklarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Kanalizasyon ve atık yönetim sistemlerinin çökme noktasına gelmesi, salgın hastalık riskini artırırken; kış şartları ve olumsuz hava koşulları barınma alanlarındaki insani durumu daha da ağırlaştırıyor.

Sağlık sistemi ve eğitim durma noktasında

Bölgedeki hastaneler ve tıbbi merkezler, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz eksikliğinin yanı sıra yetersiz sağlık personeliyle hizmet vermeye çabalıyor. Günlük yaşamın bir parçası olan eğitim faaliyetleri tamamen aksamış durumda. Çocuklar ve gençler nitelikli eğitim ve sosyal imkânlardan mahrum bir şekilde günlük hayatta kalma mücadelesine tanıklık ediyor.

Savaş ve yıkımın ortasında Gazze halkı için her yeni gün, geleceğe dair bir plan yapmaktan ziyade yalnızca bir sonraki günü görebilme mücadelesine dönüşüyor. Yıkılan evlerin, bölünmüş ailelerin ve yarım kalan çocuklukların gölgesinde sürdürülen bu sert yaşam savaşı, bölgedeki insani krizin boyutunu ve toplumun direncini gözler önüne seriyor.