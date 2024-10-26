Trami Tropik Fırtınası Filipinler'i vurdu: Can kaybı 81'e yükseldi

Filipinler’in kuzeydoğusunda etkili olan Trami Tropik Fırtınası'nın beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve sellerde bilanço ağırlaşıyor. Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi'nin (NDRRMC) verilerine göre fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi. Ölümlerin 47'sinin Batangas eyaletinde, 28'inin Bicol bölgesinde kayda geçtiği ifade edildi.

Fırtınada 34 kişi kayboldu

Fırtına 66 kişi yaralanırken, 34 kişinin ise kaybolduğu belirtildi. Selden 4 milyon 207 bin 387 kişinin etkilediği, 8 bin 432 evin hasar gördüğü aktarıldı.