Trilyon dolarlık devde tarihi veda: Warren Buffett Berkshire Hathaway başkanlığından ayrıldı

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Küresel finans ve borsa dünyasında bir devir resmen sona erdi. "Omaha Kahini" olarak anılan 96 yaşındaki ünlü yatırımcı Warren Buffett, 60 yıla yakın süredir başında bulunduğu Berkshire Hathaway şirketinin yönetim kurulu başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu. Hissedarlara kaleme aldığı mektupta kararına değinen efsanevi isim, şirket bünyesinde onursal başkan sıfatıyla yer almayı sürdüreceğini ve yönetim kurulu üyeliğine devam edeceğini paylaştı.

Başkanlık koltuğuna oğlu Howard Buffett oturuyor

Şirketin önceden belirlenmiş halefiyet planı doğrultusunda yönetim kurulu başkanlığı görevini, 1993 yılından bu yana grupta direktörlük yapan oğlu Howard Buffett üstlenecek. İdari tarafta ise günlük icraatları ve üst yöneticilik (CEO) sorumluluğunu Greg Abel sürdürmeye devam edecek. Buffett, mektubunda Abel’in CEO’luk performansından övgüyle bahsederek geçiş sürecinin tamamlanması için en doğru zamanın geldiğini aktardı.

"Zaman her zaman kazanır"

Hissedarlarına yazdığı duygusal veda mektubunda "Zaman her zaman kazanır, ancak bana karşı son derece cömert davrandı" ifadesine yer veren Buffett, kurumun geleceğine dair olan güvenini yineledi. Şirketin kurumsal kültürünü Howard'ın koruyacağını, idari sevk ve idareyi ise Abel'in başarıyla yürüteceğini kaydeden efsanevi lider, bu iki unsurun bilançodaki tüm varlıklardan daha kıymetli olduğunu vurguladı.

Tekstil fabrikasından trilyon dolarlık dev sermayeye

Warren Buffett, 1965 yılında zor durumdaki New England tekstil fabrikasını devralarak altı on yıllık süreçte küresel ekonominin en büyük holdinglerinden birine dönüştürdü. Bünyesinde onlarca dev markayı barındıran Berkshire Hathaway, hisse senetleri performansıyla S&P 500 endeksinin yaklaşık iki katı oranında yıllık getiri yakalayarak finans tarihine geçen bir başarıya imza attı.