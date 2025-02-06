Trudeau, Trump'a karşı iş dünyasıyla görüşecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, cuma günü yeni bir odak noktasıyla bir ekonomi zirvesi düzenleyecek. Zirvenin amacı, ülkenin dünyanın geri kalanıyla ticaretini teşvik etmek.

Trudeau, büyük otomobil parçaları şirketlerinin başkanlarını ve bazı eski eyalet başbakanlarını içeren Kanada-ABD İlişkileri Konseyi'nin yanı sıra genel müdürleri, politika uzmanlarını ve işçi sendikalarını Toronto'ya çağırdı.

Trudeau yaptığı açıklamada, Kanada-ABD Ekonomi Zirvesi'nin amacının "sınırlarımız içinde inşaat ve ticaret yapmayı kolaylaştırmak ve ihracat pazarlarını çeşitlendirmek" olacağını söyledi.

Bu adım, Trudeau'nun Donald Trump'ın yüzde 10 oranında vergilendirilecek olan enerji hariç olmak üzere Kanada'dan ABD'ye ithal edilen ürünlere yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirme planını 30 gün ertelemeyi müzakere etmesinden günler sonra geldi.

ABD ile Kanada arasında onlarca yıldır devam eden serbest ticaretin ardından Amerikan Başkanı'nın 1,3 trilyon Kanada Doları (91 milyar dolar) değerindeki bir ilişkiye yönelik gümrük vergisi tehdidi, politika yapıcılar arasında ülkenin güney komşusuna olan bağımlılığının nasıl azaltılacağı ve ekonomisinin nasıl yeniden ayarlanacağı konusunda bir hesaplaşmaya yol açtı.

Eski maliye bakanlarından John Manley, "Kanada'nın son 30 yıldaki stratejisi ticaret anlaşmalarına dayanıyordu. Trump'ın bozduğu ve artık Kanada için bir iş vakası olarak güvenilemeyecek bir durum" dedi.