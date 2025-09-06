Trump, 2026 G20 Zirvesi'nin Miami'de kendisine ait golf tesislerinde yapılacağını açıkladı

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gelecek yıl ABD'de yapılacak G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yıl Güney Afrika'da yapılacak G20 Zirvesi'ne katılmayacağını belirten Trump, kendisinin yerine Başkan Yardımcısı JD Vance'in bu toplantıda yer alacağını söyledi.

Trump, gelecek yıl ABD'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nin Miami'de yapılacağını hatırlatarak, söz konusu zirveyi kendisine ait Doral Golf Tesisleri'nde yapmayı planladıklarını aktardı.

Söz konusu organizasyon için Doral'ın en iyi seçenek olduğunu vurgulayan Trump, bu işten hiçbir şekilde para kazanmayacaklarını, amacının liderleri en iyi şekilde ağırlamak olduğunu ifade etti.

Trump ayrıca, zirvenin 14-16 Aralık 2026'da gerçekleştirileceğini kaydetti.