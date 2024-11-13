Trump 4 yıl sonra Beyaz Saray'da! Biden ile görüştü

ABD'de 5 Kasım seçimlerinden zaferle çıkan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, olaylı bir şekilde ayrıldığı Beyaz Saray'a geri döndü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın davet ettiği Trump burada, "Politika zor bir alan ve çoğu zaman pek hoş bir dünya değil. Ancak bugün hoş bir dünya ve bunu gerçekten takdir ediyorum," ifadesini kullandı.

Oval Ofis'te Joe Biden ile el sıkışan Trump, barışçıl bir görev değişimini dört gözle beklediğini söyledi.