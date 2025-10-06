Trump, 80. doğum gününde Beyaz Saray'ın bahçesinde dövüş organize edecek

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, 80. doğum günü olan 14 Haziran 2026'da Beyaz Saray bahçesinde Ultimate Fighting Championship (UFC) dövüşü organize edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Haziran 2026 tarihinde 80. yaş gününü kutlayacak.

Axios'un haberine göre ABD Başkanı'nın ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nin imzalanmasının 250. yıldönümü kutlamaları kapsamında Beyaz Saray'da düzenleyeceği UFC dövüşünün tarihi 14 Haziran olarak açıklandı.

14 Haziran, aynı zamanda Trump'ın 80. doğum gününe denk geliyor.

UFC, William Morris Endeavor'un sahibi olduğu ve işlettiği Las Vegas, Nevada merkezli Amerikalı karma dövüş sanatları organizasyonu. Şu anda dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC, elit seviye karma dövüş sanatçılarının çok büyük bir kısmına sahip.

