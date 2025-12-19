Trump 9 ilaç şirketiyle anlaşmaya vardığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü dokuz ilaç şirketiyle anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bu anlaşma, bazı Amerikalılar için ilaç fiyatlarını düşürmeyi amaçlarken, şirketlere ise ürünlerinde uygulanan gümrük vergilerden üç yıl süreyle muafiyet sağlanmasını öngörüyor.

Anlaşmayla birlikte Trump'ın bu yaz hedeflediği 17 ilaç üreticisinden 14'ünün, düşük gelirli ve engelli kişiler için Medicaid programı fiyatlarını düşürmeyi, indirimli ilaçları doğrudan tüketicilere satmayı ve yeni ilaçları yurtdışında olduğu gibi ABD'de de aynı fiyatlarla piyasaya sürmeyi kabul ettiği anlamına geliyor.

Oval Ofis'te düzenlenen etkinlikte konuşan başkan, "Amerika'daki ilaç fiyatları hızla ve şiddetle düşecek ve yakında gelişmiş ülkeler arasında en düşük fiyatlar arasında yer alacak" dedi.

Yönetimle anlaşmaya varan şirketler arasında Roche Holding AG'nin Genentech birimi, Novartis AG, Bristol-Myers Squibb Co., Gilead Sciences Inc., Boehringer Ingelheim, Amgen Inc., GSK Plc, Sanofi ve Merck & Co. bulunuyor. Anlaşmalar, Pfizer Inc. ve AstraZeneca Plc tarafından bu yılın başlarında yapılan anlaşmalara benzer nitelikte.

Hükümetle henüz anlaşma açıklamamış olan üç şirket ise AbbVie Inc., Johnson & Johnson ve Regeneron Pharmaceuticals Inc.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, söz konusu üç şirketin de yeni yılda benzer anlaşmalar açıklayacağını belirtti. Lutnick, yeni yılda indirimli ilaçların satışa sunulacağını, TrumpRX internet sitesinin de faaliyete geçirileceğini ifade etti.

Trump, bunun sağlık hizmetleri üzerinde muazzam bir etki yaratacağını vurguladı.