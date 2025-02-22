Trump: 9 Mayıs'ta Moskova'ya gitmeyeceğim

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in yemin töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Trump, bunun için Rusya ile müzakerelere devam edecekleri mesajını verdi.

"Rusya Devlet Başkanı Putin'in diktatör olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya yanıt veren Trump, "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir araya gelmeleri gerekeceğini düşünüyorum. Milyonlarca insanın öldürülmesini durdurmak istiyoruz. Bir ateşkes görmek ve anlaşmanın yapılmasını istiyorum. Bence anlaşmayı yapmak için bir şansımız var." diye konuştu.

"Ya bir anlaşma imzalayacağız ya da onlarla sorun yaşayacağız"

Trump, Ukrayna ile kıymetli maden anlaşmasını yapmaya ne kadar yakın oldukları sorusuna, "Oldukça yakın" diye yanıt vererek şunları söyledi:

"Biz üç kat daha fazla para koyduk. Biz 300 milyar (dolar) koyduk. Onlar 100 milyar (dolar) koydular. Avrupa bunu kredi olarak verdi, Biden ise onlara sadece para verdi. Kredi yoktu, teminat yoktu. Hiçbir şey yoktu. Yani ya bir anlaşma imzalayacağız ya da onlarla sorun yaşayacağız. Bu yüzden teminat almak için bir anlaşma imzalayacağız, çünkü bunu yapmak zorundayız."

Ukrayna'nın da bu anlaşma konusunda iyi hissettiğini kaydeden Trump, "Bu büyük bir anlaşma ama bunu istiyorlar, bundan çok mutlular ve biz de paramızı geri alıyoruz. Bu anlaşma biz göreve gelmeden çok önce imzalanmalıydı." değerlendirmesinde bulundu.

"9 Mayıs'ta Moskova'ya gitmeyeceğim"

Öte yandan Trump, 9 Mayıs'ta Moskova'da yapılacak törenlere gidip gitmeyeceği sorusuna, "Hayır gitmeyeceğim." diyerek cevap verdi.

Almanya'daki seçimlerle ilgili değerlendirmesi sorulan Trump, "Onlara iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.