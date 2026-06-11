Trump: ABD İran'a yönelik bu gece "çok sert" saldırılar düzenleyecek

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik bu gece "çok sert" bir saldırı düzenleyeceğini söyledi.

Trump, İran'ın donanması, hava kuvvetleri, radar sistemleri, hava savunma unsurları ve saldırı kapasitesinin büyük bölümünün artık etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.

Trump ayrıca, yakın gelecekte İran'ın en büyük petrol ihracat terminali olan Harg Adası'nı ve diğer enerji altyapı noktalarını kontrol altına alacaklarını iddia etti. Trump, ABD'nin daha sonra İran'ın petrol ve doğal gaz piyasaları üzerinde tam kontrol sağlayacağını savundu.

Açıklamada Trump, bu yaklaşımı Venezuela'da uygulanan politikalarla karşılaştırarak, söz konusu modelin hem Venezuela hem de ABD açısından başarılı olduğunu iddia etti.