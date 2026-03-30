Trump: ABD, İran'daki askeri operasyonları bitirmek için çok ciddi görüşmeler yürütüyor

Donald Trump, İran’a yönelik sert mesajında Hürmüz Boğazı’nı açmaması halinde Hark Adası’nı hedef alabileceklerini ifade etti. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek amacıyla yeni ve daha makul bir rejimle ciddi görüşmeler yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında şunları kaydetti:

"Amerika Birleşik Devletleri, İran’daki askeri operasyonlarımızı sona erdirmek amacıyla yeni ve daha makul bir rejimle ciddi görüşmeler yürütmektedir. Büyük ilerleme kaydedildi; ancak herhangi bir nedenle kısa süre içinde bir anlaşmaya varılamazsa ki muhtemelen varılacaktır ve Hürmüz Boğazı derhal “ticarete açık” hale getirilmezse, İran’daki bu “güzel” kalışımızı, şimdiye kadar özellikle dokunmadığımız tüm elektrik üretim tesislerini, petrol kuyularını ve Hark Adası’nı ve muhtemelen tüm tuzdan arındırma tesislerini! havaya uçurarak ve tamamen yok ederek sonlandıracağız.

Bu, İran’ın eski rejiminin 47 yıllık “terör saltanatı” boyunca katlettiği ve öldürdüğü çok sayıda askerimiz ve diğer kişiler için bir misilleme olacaktır."