Trump, ABD ordusuna ait helikopterin Hürmüz yakınlarında düştüğünü doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, NBA Finallerini izledikten sonra Washington DC'ye dönmeden önce New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Trump, New York Times (NYT) gazetesinin ABD ordusuna ait bir askeri taarruz helikopterinin dün Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü yönündeki haberinin sorulması üzerine, "Pilotların durumu iyi, evet. Kimse yaralanmadı. Bir rapor yayınlayacağız. Ama pilotların durumu iyi" ifadelerini kullandı.

"Çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız"

Trump İran ile müzakerelere ilişkin, "2 ya da 3 gün içinde bir anlaşma imzalama şansımız yüksek. Çok, çok iyi bir anlaşmanın son aşamalarındayız. Eğer gidip bombalarsak, ki bunu istersek çok kolay yapabiliriz, 2-3 hafta daha bombalamaya devam edersek ellerinde hiçbir şey kalmayacak. Ama Hürmüz Boğazı aylarca kapalı kalacak" şeklinde konuştu. Trump, "Eğer bombalama yaparsak biliyorsunuz, çok sayıda insan ölecek. Bunu kim ister ki? Ben istemem" ifadelerini kullandı.

"Asıl zaferi önümüzdeki 2 hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde kazanacağız"

Trump ayrıca ön seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham için yapılan sanal mitinge katılarak yaptığı konuşmada, İran'a değindi. Trump, "Bence bu savaşı kazanıyoruz, ancak asıl zaferi önümüzdeki 2 hafta içinde tam zafer ilan ettiğimizde kazanacağız. Bu tam bir zafer olacak. Çok yakında gerçekleşecek ve petrol fiyatları hızla düşecek" şeklinde konuştu.