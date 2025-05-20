Trump ‘ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi’ tasarısı için kongrede destek arıyor

ABD Başkanı Donald Trump kongrede ‘ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi’ tasarısı için destek arıyor. Trump, kongredeki Cumhuriyetçilere tasarı etrafında birleşme çağrısında bulundu.

Trump vergi indirimine 'evet' oyu istiyor

ABD Başkanı Trump, Kongre binasının girişinde basın mensuplarına vergi indirimiyle ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, hem Temsilciler Meclisi hem de Senatodaki tüm Cumhuriyetçilerin "ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi" tasarısı etrafında birleşmesi gerektiğini ve bunun olacağına inandığını söyledi.

"Reagan'ın vergi indiriminden bile daha büyük"

ABD Başkanı, "Daha önce hiç sahip olmadığımız türden bir vergi indirimi alacaksınız. Bu, (eski ABD Başkanı) Ronald Reagan'ın vergi indiriminden bile daha büyük. Bu indirim, ülkemiz tarihindeki en büyük vergi indirimi olacak." diyerek tüm Cumhuriyetçilerin bu tasarıya evet oyu vermesini istedi.

Trump tasarıya şüpheyle yaklaşanları markajına aldı

Daha sonra Cumhuriyetçilerle toplantı yapacağı odaya geçen Trump, bu görüşmede tasarıya şüpheyle bakan bazı Cumhuriyetçileri ikna etmeye çalışacağını sözlerine ekledi.

Trump en büyük seçim vaadi için harekete geçti

ABD Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçiler, Trump'ın seçim kampanyasında vaat ettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan yasa tasarısını sunmuştu.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

Harcama kesintileri ve teşviklerin azaltılması tasarıda

Harcama kesintilerini de içeren tasarıyla elektrikli araçlara ve temiz enerjiye yönelik vergi teşviklerinin azaltılması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri, yasa tasarısını kısa sürede geçirmeyi ve 4 Temmuz'a kadar Başkan Trump'ın imzasına sunmayı hedefliyor.