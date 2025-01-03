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Trump: ABD'de ulusal güvenlik ve demokraside şiddetli bir erozyon yaşanıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) seçilmiş başkanı Donald Trump, ülkenin her yerinde güvenlik, ulusal güvenlik ve demokraside şiddetli bir erozyon yaşandığını, bunu yalnızca güç ve güçlü liderliğin durdurabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Trump: ABD'de ulusal güvenlik ve demokraside şiddetli bir erozyon yaşanıyor
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ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Joe Biden’ın  açık sınır politikası ile, mitinglerde ve başka yerlerde birçok kez radikal İslam terörizminin ve diğer şiddet suçlarının Amerika'da o kadar kötü hale geleceğini söylediğini belirterek, “O zaman geldi, sadece hayal edilenden daha kötü. Joe Biden, Amerika tarihinin en kötü başkanı, tam ve tüm bir felaket.” dedi.

Hibya Haber Ajansı'nın aktardığına göre; Amerika’nın bir felaket ve tüm dünyada alay konusu olduğunu söyleyen Trump, “Bu, zayıf, etkisiz ve neredeyse hiç var olmayan bir liderlikle açık sınırlar olduğunda olan şeydir. Adalet Bakanlığı, FBI ve demokrat eyalet ve yerel savcılar işlerini yapmadılar.” diye konuştu.

"Ülkemizin her yerinde güvenlik, ulusal güvenlik ve demokraside şiddetli bir erozyon yaşanıyor"

Trump, AB’nin parçalandığını ifade ederek, “Ülkemizin her yerinde güvenlik, ulusal güvenlik ve demokraside şiddetli bir erozyon yaşanıyor. Bunu yalnızca güç ve güçlü liderlik durdurabilir. 20 Ocak'ta görüşmek üzere. Amerika'yı tekrar müthiş yap.” dedi.

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