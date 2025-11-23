  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: ABD'nin 28 maddelik Ukrayna barış planı "son teklifi" değil
Takip Et

Trump: ABD'nin 28 maddelik Ukrayna barış planı "son teklifi" değil

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için ABD tarafından hazırlanan 28 maddelik planın, "son teklifi" olmadığını belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: ABD'nin 28 maddelik Ukrayna barış planı "son teklifi" değil
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarının Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, 28 maddelik Ukrayna barış planının "kendisinin son teklifi" olup olmadığı yönündeki soruya, "Hayır." yanıtını verirken, amacının bir şekilde savaşı sona erdirmek olduğunun altını çizdi.

ABD Başkanı, "Barışın sağlanmasını istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce gerçekleşmeliydi. Öyle ya da böyle, bu savaşı sona erdirmeliyiz." dedi.

Amerikan medyasındaki haberde, ABD'li yetkililerin, pazar günü Cenevre'de Ukraynalı ve Avrupalı temsilcilerle bir araya gelerek planın detaylarını ele alacakları iddia edilmişti.

- ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Dünya
İsrail saldırılarında 22 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında 22 Filistinli hayatını kaybetti
Avustralya’da 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı
Avustralya’da 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı
Trump: Zelenskiy barış planını reddederse küçük yüreğiyle savaşmaya devam edebilir
''Küçük yüreğiyle savaşmaya devam edebilir'
Ummanlı milletvekilinden “Türkiye’nin turizm modeli örnek alınmalı” çağrısı
Ummanlı milletvekilinden “Türkiye’nin turizm modeli örnek alınmalı” çağrısı
Liderler zirvede ABD'yi dinlemediler: Aile fotoğrafı çekildi
Liderler zirvede ABD'yi dinlemediler: Aile fotoğrafı çekildi
Ukrayna: ABD'nin barış planı ilerleyen günlerde İsviçre'de görüşülecek
Ukrayna: ABD'nin barış planı ilerleyen günlerde İsviçre'de görüşülecek