Trump, ABD'nin İran ile bir anlaşmaya yaklaşmakta olduğunu düşündüğünü söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, PBS News'e verdiği röportajda İran ile bir anlaşmaya varılması konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Trump, olası anlaşmanın İran'ın yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumunu ABD'ye ihraç etmesini de içerebileceğini ifade etti.

Trump, ABD'nin bir anlaşmaya yaklaşmakta olduğunu düşündüğünü belirtirken, "Daha önce de böyle hissetmiştim, bu yüzden ne olacağını göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Trump, özel temsilci Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in görüşmelere gönderilmesinin "pek olası olmadığını" söyledi. Açıklamalar, Washington ile Tahran arasında diplomatik temasların sürdüğüne işaret etti.