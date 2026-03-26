Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok

ABD-İsrail-İran savaşının 27. gününde Tahran'dan Körfez'e misilleme füzeleri peş peşe ateşleniyor.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı konumlarının yer aldığı haritanın İran Silahlı Kuvvetlerinin masasında olduğu iddia edildi.

Öte yandan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn’e çok sayıda yeni füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısı yapıldı. İsrail basını, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri'nin öldüğünü iddia etti.

Trump'tan NATO'ya sert eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'le beraber İran'a başlattığı saldırılarda NATO ülkelerinden destek görmedikleri eleştirisini yeniden dile getirdi.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda NATO müttefiklerinin İran’a karşı yürütülen askeri operasyonlarda ABD’ye yardımcı olmadığını ve bu yüzden ABD’nin NATO’ya ihtiyaç duymadığını belirtti.

Trump geçtiğimiz günlerde NATO'nun "kağıttan kaplan" olduğunu söylemişti.