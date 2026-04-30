Trump: 'Abluka dahice bir hamle ve yüzde 100 çalışıyor! Teslim olmak zorundalar'

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Artemis 2’ ekibini Beyaz Saray'da kabul ettiği toplantıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı bir anlaşmadan, başka bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceklerini belirten Trump, “Çok yol katettiler ancak asıl soru, bundan sonra yeterince ileri gidip gitmeyecekleri” ifadelerini kullandı.

Trump, nükleer bir anlaşma sağlanana kadar ablukanın devam edeceğini kaydederek, “Abluka dahice bir hamle ve yüzde 100 çalışıyor. Artık hiçbir askeri güçleri kalmadı. Teslim olmak zorundalar, yapacakları tek şey bu. 'Pes ediyoruz' demeleri yeterli. Ekonomileri tamamen çökmüş durumda” diye konuştu.