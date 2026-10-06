Trump açıkladı: Becton Dickinson’dan ABD’ye 3 milyar dolarlık yatırım

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ABD Başkanı Donald Trump, tıbbi teknoloji şirketi Becton Dickinson’ın ABD’de 3 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Trump’ın açıklamasına göre yatırım, temel tıbbi ürünlerin üretiminin ABD’ye taşınmasını ve ülkedeki üretim kapasitesinin artırılmasını kapsıyor.

Yatırımın adresi ABD olacak

Becton Dickinson’ın gerçekleştireceği 3 milyar dolarlık yatırımın önemli bir bölümü ABD’deki üretim faaliyetlerinin genişletilmesine ayrılacak. Trump, yatırımın 1 milyar dolardan fazlasının Nebraska eyaletine yönlendirileceğini açıkladı. Bu kapsamda çeşitli tıbbi ürünlerin üretiminin artırılması planlanıyor.

Nebraska’da üretim kapasitesi artacak

Trump’ın açıklamasına göre Nebraska’daki genişleme kapsamında ABD çeliği kullanılarak üretilecek iğneler de dahil olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlerin üretimi artırılacak. Şirketin Nebraska’daki Columbus tesisinde önceden doldurulabilir şırınga üretiminin genişletilmesi için 110 milyon dolarlık yatırım yapılması ve bu yatırımla yaklaşık 120 yeni istihdam oluşturulması planlanıyor. Söz konusu yatırım, aynı tesise daha önce yapılan 35 milyon dolarlık yatırımın üzerine gerçekleştirilecek.

Tıbbi ürünlerde yerli üretim hedefi

Trump yönetimi, sağlık sektöründe kritik öneme sahip ürünlerin ABD içinde üretilmesini artırmaya yönelik politikalarını sürdürüyor. Trump, Becton Dickinson yatırımının da yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan tıbbi cihaz tarifeleriyle bağlantılı olduğunu belirtti. Şirketlerin kritik sağlık ürünlerinin üretimini ABD’ye taşımaları için baskının devam ettiği ifade edildi.

Şirketten henüz açıklama gelmedi

Reuters’ın haberine göre Becton Dickinson, Trump’ın yatırım açıklamasının ardından yöneltilen yorum talebine hemen yanıt vermedi. Şirketin mevcut faaliyetleri arasında tıbbi ürünler, biyofarma sistemleri ve girişimsel tıbbi teknolojiler bulunuyor. BD, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğinde 5 milyar dolar gelir açıkladı.

Becton Dickinson portföyünü yeniden şekillendiriyor

Becton Dickinson, 2026 yılında şirket yapısında da önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, eski Biyobilimler ve Tanısal Çözümler iş kolunun Waters Corporation ile birleşmesini 9 Şubat 2026'da tamamladı. Bu işlemin ardından BD, faaliyetlerini daha odaklı bir tıbbi teknoloji şirketi yapısı altında sürdürüyor.

3 milyar dolarlık yatırımın kapsamı

Trump’ın açıklamasına göre yatırım kapsamında ABD’de şırınga, iğne ve diğer temel tıbbi ürünlerin üretiminin artırılması hedefleniyor. Özellikle Nebraska’daki tesislerde yapılacak kapasite artışının, yatırım paketinin önemli bölümlerinden birini oluşturması bekleniyor.

ABD’de üretim hamlesi sürüyor

Becton Dickinson’ın açıklanan yatırım planı, Trump yönetiminin kritik sağlık ürünlerinde ABD içindeki üretimi artırma politikasının bir parçası olarak öne çıkıyor. Toplam yatırım tutarı 3 milyar dolar olarak açıklanırken, bunun 1 milyar dolardan fazlasının Nebraska’ya ayrılması planlanıyor.