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Trump açıkladı: İran anlaşma istiyor, savaş sona erebilir

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşa ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Tahran’ın Washington ile anlaşma yapmak istediğini öne süren Trump, savaşın kasım ayında gerçekleştirilecek ara seçimlerden önce veya sonra sona erebileceği mesajını verdi.

Haber Merkezi
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Trump açıkladı: İran anlaşma istiyor, savaş sona erebilir
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ABD Başkanı Donald Trump, iki günlük İrlanda ziyaretinin son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, County Clare'deki Doonbeg'de bulunan Trump International Golf Links'te düzenlenen 2026 Amgen Irish Open golf turnuvasının final turunu takip etti.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e de seslenerek Rusya'daki dizel yakıt tedarikine yönelik müdahalelerin durdurulmasını istedi.

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