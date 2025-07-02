  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump açıkladı: İsrail, Gazze'de 60 günlük ateşkes için gerekli şartları kabul etti
Takip Et

Trump açıkladı: İsrail, Gazze'de 60 günlük ateşkes için gerekli şartları kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump açıkladı: İsrail, Gazze'de 60 günlük ateşkes için gerekli şartları kabul etti
Takip Et

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, temsilcilerinin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

"İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti"

Gazze'de ateşkes sağlanması için yapılan çalışmalara değinen Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Katar ve Mısır, Hamas'a nihai teklifi sunacak

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetti.

Başkan Trump, "Orta Doğu'nun iyiliği için umarım Hamas bu anlaşmayı kabul eder. Çünkü bu daha iyi olmayacak, sadece daha kötü olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, gelecek hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Washington'da bir araya geleceğini ve Gazze ile İran konularını ele alacaklarını duyurmuştu.

Dünya
Güney Kore ve BAE'den stratejik işbirliği mutabakatı
Güney Kore ve BAE'den stratejik işbirliği mutabakatı
Kavga büyüyor: Donald Trump, Elon Musk'ı sınır dışı etmekle tehdit etti!
KAVGA BÜYÜYOR!
Netanyahu'nun oğlu İsrail'i terk etti: ABD'ye yerleşecek
Netanyahu'nun oğlu İsrail'i terk etti: ABD'ye yerleşecek
Kremlin: Suriye yönetimini, Rusya-Arap Zirvesi'ne davet edeceğiz
Kremlin: Suriye yönetimini, Rusya-Arap Zirvesi'ne davet edeceğiz
Avrupa'da sıcaklıklar rekor seviyede: Çok sayıda bölge için Kırmızı alarm verildi
Avrupa'da sıcaklıklar rekor seviyede: Çok sayıda bölge için Kırmızı alarm verildi
Fransa'da 16 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm: Bin 350 okul kapatıldı
Fransa'da 16 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm: Bin 350 okul kapatıldı