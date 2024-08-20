  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump açıkladı: Seçilirse Elon Musk’ı bakan veya danışman olarak atayacak
Takip Et

Trump açıkladı: Seçilirse Elon Musk’ı bakan veya danışman olarak atayacak

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde milyarder girişimci Elon Musk’u bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü açıkladı.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump açıkladı: Seçilirse Elon Musk’ı bakan veya danışman olarak atayacak
Takip Et

Pennsylvania’daki bir seçim kampanyası etkinliğinin ardından basına konuşan Trump, kabul etmesi halinde Elon Musk’ı kabinede bir göreve atamayı veya danışmanlık görevi vermeyi düşündüğünü söyledi.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya platformu X üzerinde Donald Trump ile bir canlı yayın gerçekleştirmiş ve “ülkenin iyiliği için seçimleri Trump’ın kazanması gerektiğini" söylemişti. Yayın sırasında Musk, Trump’a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu.

Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.
Elon Musk, 2016’daki seçimlerde Hillary Clinton, 2020’deki seçimlerde de Joe Biden’ı desteklemişti.

Filistin, İsrail’den Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istediFilistin, İsrail’den Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istediDünya

 

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştüABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştüDünya

 

Dünya
Rusya'da oturum izninde yeni düzenleme
Rusya'da oturum izninde yeni düzenleme
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait silah depolarını vurdu
İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a ait silah depolarını vurdu
Filistin, İsrail’den Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istedi
Filistin, İsrail’den Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istedi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail Savunma Bakanı Gallant ile görüştü
Yunanistan sarı alarm verdi: Orman yangınları riski artıyor
Yunanistan sarı alarm verdi: Orman yangınları riski artıyor
Pakistan'da şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor
Pakistan'da şiddetli yağışlar can almaya devam ediyor