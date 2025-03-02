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Trump açıkladı: Şubat ayında düzensiz göçmen sayısı tarihinin en düşük seviyesinde

ABD Başkanı Donald Trump, şubat ayında ülkeye giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmen sayısının tarihi bir düşük seviyeye indiğini belirtti.

Haber Merkezi
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Trump açıkladı: Şubat ayında düzensiz göçmen sayısı tarihinin en düşük seviyesinde
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ABD Başkanı Trump, Truth Social platformu üzerinden düzensiz göçmenlik politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

Gerekli durumlarda bazıları yargılandı

"Ofisteki ilk ayım olan şubatta ülkemize girmeye çalışan yasa dışı göçmen sayısı açık ara farkla en düşük seviyedeydi. ABD-Meksika sınırında sınır devriyelerinin gözaltına aldığı yasa dışı (göçmenlerin) sayısı yalnızca 8 bin 326'ydı." bilgisini paylaşan Trump, gözaltına alınan düzensiz göçmenlerin büyük kısmının ülkeden gönderildiğini, gerekli durumlarda bazılarının yargılandığını bildirdi.

Trump, "Bu, çok az kişinin geldiği anlamına geliyor. Ülkemizin işgali sona erdi." değerlendirmesinde bulunarak, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde bir ayda 300 bin düzensiz göçmenin ülkeye girdiğini vurguladı.

Kendi politikaları sayesinde sınırın tüm düzensiz göçmenlere kapandığını belirten Trump, "ABD'ye yasa dışı girmeye çalışan herkes ciddi cezalar alacak ve derhal sınır dışı edilecek." ifadesini kullandı.

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